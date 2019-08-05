Москва, , 10:25 — REGNUM

По итогам июля 2019 года дилеры китайской компании Haval (подразделение компании Great Wall Motors) в России продали 1180 машин, что в 4,6 раза больше по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Haval F7 (cc) Navigator84

Таким образом, июль 2019 года стал рекордным по показателю месячных продаж за семилетнюю историю Haval в России.

По информации пресс-службы «Хавейл Мотор Рус», всего по итогам семи месяцев 2019 года в РФ было реализовано 4672 кроссовера и внедорожника Haval. Это в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого месяца.

Самой популярной моделью Haval в нашей стране стал среднеразмерный кроссовер Haval H6. Его продажи в июле составили 545 единиц — рост в 2,8 раза.

Новый кроссовер Haval F7, который поступил в продажу в начале лета 2019 года, на втором месте. За июль его приобрели 425 покупателей.

Напомним, китайская автокомпания запланировала с июля 2019 нарастить производство моделей Haval F7 на заводе в Тульской области.

Напомним также, что модельная линейка Haval в России представлена: компактным кроссовером Haval H2, среднеразмерным кроссовером Haval Н6, полноразмерным рамным внедорожником Haval Н9 и новым кроссовером Haval F7.

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