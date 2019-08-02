Тула, , 07:30 — REGNUM

На заводе китайской компании Great Wall Motors (бренд Haval) в Тульской области в ближайшее время начнется выпуск двух новых моделей. Об этом со ссылкой на источник в российском представительстве компании сообщает портал «Китайские автомобили».

В ближайшие месяцы на заводе Haval должно стартовать производство купе-кроссоверов F7x и внедорожников H9, поскольку, как сообщили в представительстве марки, продажи этих моделей должны начаться осенью 2019 года.

Сообщается также, что F7x будут производиться на той же линии, что и кроссовер F7. Как отмечает источник портала, на тульском заводе не покрыт еще дефицит F7. Поэтому, вполне вероятно, что планы по выпуску новых моделей будут скорректированы.

Выпуск H9 будет производится на другой линии и не должен никак повлиять на объем выпуска F7.

Напомним, внедорожники H9, выпущенные в Китае, на российском рынке стоят от 2 млн 532 тыс. рублей. Авто комплектуется 2,0-литровыми бензиновым либо дизельным турбированными двигателями, 8-диапазонным «автоматом» и приводом 4×4. F7x — купе-версия F7. Эта машина, как ожидается, может быть оснащена гораздо лучше базовой модели, поэтому может оказаться дороже. Цена на F7 составляет в России от 1 млн 449 тыс. рублей.

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