Купертино, США, , 14:46 — REGNUM

Apple приостановила практику, в рамках которой она нанимала подрядчиков для прослушивания голосовых записей пользователей «умного» помощника Siri. Об этом 2 августа сообщила американская газета The Guardian.

Компания заявила, что программа не будет перезапущена до того момента, пока результаты этой практики не будут проанализированы. При этом Apple обязалась в будущем предоставлять пользователям возможность отказываться от участия в программе улучшения качества продуктов.

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Ранее газета The Guardian сообщила, что записи голосов пользователей Siri могли попасть к третьим лицам. Сотрудники одной из компаний-подрядчиков Apple, занимающейся вопросами улучшения качества обслуживания, сообщили, что они часто слышат конфиденциальную информацию.

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