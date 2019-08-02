Москва, , 12:43 — REGNUM

Генеральный директор Института развития интернета Сергей Петров 2 августа прокомментировал корреспонденту ИА REGNUMинициативу создания списка отечественных приложений, которые смогут заменить иностранные аналоги. По его словам, такие проекты, «целесообразно поддержать на государственном уровне».

Приложения Иван Шилов © ИА REGNUM

Сергей Петров, генеральный директор Института развития интернета. «Наша страна всегда славилась своими технологическими разработками. У нас есть свои антивирусы, поисковики, геолокационные сервисы, социальные сети — и все они удерживают лидерство в своих сегментах в условиях свободной конкуренции».

Сергей Петров рассказал, что процесс изучения 12 наиболее распространённых категорий интернет-приложений показал — в России есть «достойная альтернатива». По его словам, невостребованные категории (таких в рамках исследования оказалось три) «целесообразно поддержать на государственном уровне, а также способствовать популяризации отечественных разработок среди пользователей».

Петров также рассказал, что сам использует и российские, и иностранные сервисы. Так как телефоны продаются с предустановленными иностранными приложениями, «это лишает пользователя свободы выбора». Тем не менее, генеральный директор Института развития интернета отметил, что в условиях конкурентного рынка российские разработки востребованы у пользователей, что не может не радовать.

Как ранее сообщало ИА REGNUMИнститут развития интернета (ИРИ) опубликовал перечень российских аналогов популярным иностранным приложениям. Среди «успешных» категорий оказались: браузеры, почта, облака, карты, социальные сети, музыка, офисный пакет, антивирусы и цифровое ТВ. Среди «неуспешных»: видеохостинги, платежи и мессенджеры.

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