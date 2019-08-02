Москва, , 11:22 — REGNUM

По итогам первого полугодия 2019 года самым продаваемым новым дизельным легковым автомобилем в РФ стал Mitsubishi Pajero Sport. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Из дизельных машин в этом году больше всего в России было куплено моделей Mitsubishi Pajero Sport. Владельцами этого вседорожника за шесть месяцев стали 3629 российских автовладельцев.

На второй строчке расположился японский вседорожник Toyota Land Cruiser Prado. Его приобрели 3563 покупателя.

Тройку лидеров замыкает французский компактный кроссовер Renault Duster с результатом 2851 авто.

Кроме того, в список самых популярных легковых машин с дизельным мотором вошли: Hyundai Santa Fe (2695 ед.), KIA Sorento (2481 ед.), Toyota Land Cruiser (2358 ед.), BMW 5 Серии (2186 ед.), Skoda Kodiaq (2131 ед.), BMW Х5 (1791 ед.) и Volkswagen Touareg (1699 ед.).

Напомним, всего за первые шесть месяцев 2019 года в России было реализовано 55,7 тыс. новых легковых автомобилей с дизельным мотором, что на 9% меньше, чем за первое полугодие прошлого года.

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