Москва, , 15:00 — REGNUM

По итогам первых пяти месяцев 2019 года на вторичном российском рынке было реализовано 120 тыс. дизельных автомобилей, что на 1,4% больше прошлогоднего результата. Об этом 26 июля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Наибольшее количество подержанных дизельных авто приходится на бренд Toyota. Они занимают 15% этого рынка. За отчётный период их приобрели 18 665 автолюбителей.

В модельном рейтинге популярных подержанных дизелей первые два места занимают «японцы» — внедорожники Land Cruiser (5178 ед.) и Land Cruiser Prado (4 366 ед.). На третьем месте расположился немецкий внедорожник Volkswagen Touareg (4 331 ед.). Четвёртое и пятое места занимают соответственно BMW X5 (3 581 ед.) и KIA Sorento (3 127 ед.).

Далее идут: Mitsubishi Pajero (3 050 ед.), Mitsubishi L200 (2 735 ед.), Hyundai Santa Fe (2 732 ед.), BMW 5-Series (2 729 ед.) и Mitsubishi Pajero Sport (2 685 ед.).

Напомним, первое место по продажам среди новых дизельных машин, проданных в первые пять месяцев 2019 года на российском рынке, занимает среднеразмерный внедорожник японской компании Mitsubishi Pajero Sport. За отчётный период было реализовано 3122 модели Pajero Sport.

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