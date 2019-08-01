Москва, , 10:50 — REGNUM

Японская автокомпания Suzuki объявила начальную стоимость нового вседорожника Jimny для российского рынка. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Сообщается, что самый дешевый вариант новинки будет стоить 1 млн 359 тыс. рублей. Продажи модели в России начнутся уже в августе этого года. Авто будет доступно в двух комплектациях — GL и GLX.

В комплектации GL новый вседорожник имеет функции электрорегулировок боковых зеркал заднего вида. Кроме того, автомобиль снабжён системой управления hands-free и аудиосистемой на рулевом колесе. Также в машине есть электростеклоподъемники, обогрев заднего стекла, фронтальные подушки безопасности, креплении Isofix на заднем ряду сидений, травмобезопасный педальный узел и балки безопасности в передних дверях.

Напомним, под капотом Jimny нового поколения будет стоять бензиновый мотор на 1,5 л, мощность которого будет составлять 102 л. с. Движок будет идти в паре 5-ступенчатой механической коробкой передач или 4-диапазонным «автоматом».

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