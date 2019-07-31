Москва, , 08:13 — REGNUM

Японский автопроизводитель Suzuki предложит обновленный Jimny для российского рынка в двух комплектациях. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Jimny нового поколения будет доступен в России в двух комплектациях — GL и GLX. Он поступит в продажу в августе этого года.

Сообщается, что в первой комплектации внедорожник будет укомплектован электроприводом регулировок боковых зеркал заднего вида, управлением системой hands-free и аудиосистемой на рулевом колесе, электростеклоподъемниками, обогревом заднего стекла, фронтальными подушками безопасности, креплениями Isofix на заднем ряду сидений, травмобезопасным педальным узлом и балками безопасности в передних дверях. Также у этой версии Jimny будут ABS и ESP, система помощи при старте на подъеме (Hill-Hold), система помощи при спуске с горы (HDC), система мониторинга давления в шинах (TPMS), система помощь при экстренном торможении (Brake Assist), система вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС».

В следующей версии GLX авто получит передние светодиодные LED фонари прожекторного типа с автоматическим корректором и омывателями, черные окрашенные боковые зеркала с обогревом, климат-контроль, мультимедийную систему с возможностью подключения смартфона, навигационную систему и Bluetooth, круиз-контролем, ручку рычага коробки передач с отделкой под рояльный лак, розетку 12В на центральной консоли и в багажном отделении, органайзер багажного отделения.

Напомним, что Jimny нового поколения для России будет идти с бензиновым мотором на 1,5 л, мощность которого будет составлять 102 л. с. Агрегатироваться движок будет с 5-ступенчатой механической коробкой передач или 4-диапазонным «автоматом».

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