Москва, , 08:34 — REGNUM

За июнь 2019 года жители России приобрели на 1,7% меньше кроссоверов и внедорожников (сегмент SUV), чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего за первый летний месяц в России было продано 59,5 тыс. новых машин сегмента SUV.

Однако, несмотря на уменьшение продаж, этот сегмент авторынка считается крупнейшим в России. Доля сегмента SUV составила в июне 42,2% от общего объёма проданных новых легковых машин в России.

Лидирует по продажам в этом сегменте в июне южнокорейская модель Hyundai Creta. В июне было реализовано 5 955 экземпляров этого авто.

На втором месте автомобиль французского производителя Renault Duster. Продажи этой модели в июне 2019 года составили 3 547 авто.

Третья строчка — у «немца» Volkswagen Tiguan. Это авто в нашей стране приобрели в июне 3 234 автолюбителя.

Напомним, по итогам июня 2019 года самой популярной моделью сегмента SUV в странах Европы стал компактный кроссовер Renault Captur.

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