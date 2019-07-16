Пекин, , 09:21 — REGNUM

На протяжении девяти лет подряд марка Haval в Китае является самой популярной в сегменте спортивно-утилитарных автомобилей (SUV). Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

За первое полугодие 2019 на китайском авторынке было реализовано 352 872 автомобиля Haval. Причём более половины проданных автомобилей приходится на среднеразмерный кроссовер H6. Стоит отметить, что эта модель лидирует в сегменте SUV в Китае.

Сообщается, что за период с января по июнь 2019 года в Китае было продано 71 025 автомобилей Haval F7.

На российском рынке было реализовано 3 492 Haval F7. Продажи этой модели выросли втрое (+202%).

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