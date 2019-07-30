Вашингтон, , 17:02 — REGNUM

В сети набирает популярность видео, в котором показано как смартфон с неисправным аккумулятором взорвался в руках техника во время ремонта. Первоначально ролик был опубликован на Reddit пользователем с ником Wellthatsucks.

https://twitter.com/SourceforFunny/status/1154584713564213248

Он сообщил посетителям форума, что смартфон взорвался прямо ему «в лицо». Видео произошедшего записала камера видеонаблюдения. С момента размещения публикация набрала на Reddit уже около 70 тыс. лайков и более 1,7 тыс. комментариев.

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Ранее эксперты Роскачества рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона. Они сообщили, что аккумулаторная батарея «надувается» из-за резкого изменения температуры, после чего взрыв может вызвать любой удар или повреждение её оболочки.

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