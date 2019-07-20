Копенгаген, , 12:36 — REGNUM

В Еврокомиссии не поддержали намерение Дании отказаться к 2030 году от продаж автомобилей, работающих на дизельном топливе или бензине. В обращении к датскому Фолькетингу еврокомиссар Элзбиета Бьенковска отметила, что предлагаемый датским правительством план не может быть выполнен, так как идет вразрез с европейским законодательством.

Следовательно, для достижения поставленной Данией цели необходимо будет внести коррективы в европейское право, что может вызвать определенные трудности, поскольку в автомобильном рынке заинтересована прежде всего ФРГ — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

Профессор в области государственного управления в Копенгагенском университете Петер Нидегор обратил внимание на то, что в рамках ЕС автомобили могут спокойно пересекать границы большинства государств-членов, и, следовательно, данный вопрос должен обсуждаться и регулироваться на уровне ЕС. Неизвестно, однако, насколько реалистично выполнение данного плана для самого датского правительства.