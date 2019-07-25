Лондон, , 10:36 — REGNUM

Из фургона Ford Transit Custom конструкторы британского автомобильного ателье MS-RT создали дом на колёсах. Об этом 25 июля сообщает издание Car.ru.

Доработан­ная версия фургона Ford Transit Custom Carsecology

После того, как специалисты конструкторского ателье поработали над фургоном, он превратился в полноценный кемпер. Кроме того, Ford получил спортивный вид. Специалисты ателье освежили дизайн фургона спортивным обвесом и расширенными колесными арками.

За дополнительную плату автолюбители могут также выбрать комплект заниженной подвески и новую выхлопную систему.

Что касается салона автомобиля, то он также получил большое количество изменений. Внутри кабины появились новый руль, карбоновая отделка и двухцветные кресла с модернизированными ремнями безопасности.

В качестве силового агрегата у фургона 170-сильный двухлитровый турбодизельный мотор.

Однако главным преимуществом фургона является то, что его можно использовать в качестве полноценного дома на колёсах. Стоимость фургона составит около 6,04 млн рублей.

Как ранее сообщал портал Motor1, тюнинг-ателье Lexani из Соединённых Штатов выпустило дом на колесах, в основу которого легла модель Sprinter немецкой компании Mercedes-Benz.

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