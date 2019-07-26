Вашингтон, , 11:07 — REGNUM

Система TabNine, в основе которой лежит искусственный интеллект способна дописывать код программы за программиста. Об этом 24июля сообщил портал Next Web.

Программирование Иван Шилов © ИА REGNUM

Специалист Джейкоб Джексон, разработавший инструмент, рассказал журналистам, что его система может работать с 22 различными языками программирования. Для тренировки нейросети он использовал около 2 млн файлов с веб-сервиса GitHub. Эксперт сообщил, что сейчас все желающие могут присоединиться к бета-тестированию.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Художественном музее Центральной академии художеств Пекина будут выставлены художественные работы, выполненные искуственным интеллектом от Microsoft. Куратор выставки Цю Цчицзе отметил, что их уровень сравним с уровнем выпускника художественной школы.

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