Пекин, 25 июля 2019, 17:08 — REGNUM
Китайская мобильная платформа заказа такси Didi Chuxing совместно с японским автопроизводителем Toyota создадут совместное предприятие «умных перевозок», сообщает 25 июля агентство Синьхуа.
Toyota вложит $600 млн в DiDi, а совместное предприятие, которое будет учреждено с участием GAC Toyota Motor Co. Ltd., будет предоставлять услуги вызова такси в рамках сети DiDi.
Отметим, что еще в январе 2018 года компании анонсировали сотрудничество в рамках программы e-Palette — модульного магазина автомобилей с применением технологий искусственного интеллекта и автопилота.