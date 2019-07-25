Пекин, , 17:08 — REGNUM

Китайская мобильная платформа заказа такси Didi Chuxing совместно с японским автопроизводителем Toyota создадут совместное предприятие «умных перевозок», сообщает 25 июля агентство Синьхуа.

Toyota вложит $600 млн в DiDi, а совместное предприятие, которое будет учреждено с участием GAC Toyota Motor Co. Ltd., будет предоставлять услуги вызова такси в рамках сети DiDi.

«Мы смотрим в сторону объединения компетенций Didi в области операций с использованием искусственного интеллекта и ведущих технологий Toyota, связанных с автомобильными технологиями для того, чтобы построить транспортную рамку нового поколения», — заявил главный вице-президент компании DiDi Стефан Чжу.

Отметим, что еще в январе 2018 года компании анонсировали сотрудничество в рамках программы e-Palette — модульного магазина автомобилей с применением технологий искусственного интеллекта и автопилота.