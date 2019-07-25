Лондон, , 23:20 — REGNUM

Почти половина флота фрегатов и эсминцев британских ВМС бездействует из-за длительного ремонта. Министерство обороны Британии признало, что шесть из тринадцати фрегатов типа 23 и три из шести эсминцев типа 45 ремонтируются и не могут выполнять боевые задачи.

Фрегаты проходят модернизацию двигателей, также идет работа над продлением их срока службы более 20 запланированных лет, так как нет возможности заменить их новыми кораблями. Эсминцы, которые стоят по одному миллиарду фунтов стерлингов каждый, находятся на серьезном техническом обслуживании в связи с проблемами, возникшими от пребывания в тёплых водах Персидского залива. Об этом пишет британская газета The Times.

В соответствии с нормами, на плановом обслуживании должно находиться не более одной трети флота. Подобная ситуация, по мнению издания, снижает возможности британских ВМС по защите коммерческого судоходства и усилению своего присутствия в регионе Персидского залива. Именно фрегаты и эсминцы являются основными военными кораблями, которые обеспечивают безопасность торговых судов.

Недавно минобороны Британии выпустило хвалебный пресс-релиз, в котором отмечало, что с 1980 года 24 часа в сутки, семь дней в неделю и 365 дней в году флот страны присутствует в регионе Персидского залива. Британская военная операция по присутствию в данном регионе называется KIPION. Заявленные цели операции заключаются в содействии миру и стабильности, обеспечении безопасного торгового сообщения, а также ведении борьбы с наркотиками и пиратством. ИА REGNUM ранее сообщало об этом.