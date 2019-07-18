Лондон, , 11:25 — REGNUM

Министерство обороны Британии опубликовало пресс-релиз о военном присутствии в регионе Персидского залива и в Индийском океане. Сообщается, что с 1980 года подразделения как Королевского флота, так и вспомогательного Королевского флота поддерживают присутствие в заливе 24 часа в сутки, семь дней в неделю, 365 дней в году.

Британская операция по военному присутствию в этой части света носит название KIPION. Она проводится в интересах «содействия миру и стабильности, для обеспечения безопасного торгового сообщения, борьбы с наркотиками и пиратством».

По информации минобороны Британии, в данном регионе развернуто около 1200 военнослужащих Великобритании. В настоящее время там находится семь кораблей британских ВМС: один фрегат, один эсминец, четыре минных тральщика и один десантный корабль-док. Есть также подразделения морской пехоты.

Морским компонентом британского военного контингента командует коммодор Дин Бассетт из командования ВМС Британии в Бахрейне. Бассетт также является заместителем командующего Объединенными военно-морскими силами под руководством США.

В пресс-релизе также отмечается, что Ормузский пролив является одним из самых важных водных путей в мире для международной торговли. Через него идет треть всей мировой нефти, перевозимой танкерами. Ежедневно через пролив проходит в среднем десять танкеров, перевозящих свыше 17 миллионов баррелей нефти.