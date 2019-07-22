Братислава, , 17:06 — REGNUM

Злоумышленники поспешили воспользоваться резким ростом популярности российского приложения FaceApp, «состаривающего» лица людей. Об этом пользователей предупредили эксперты компании ESET, пишет портал Ferra.

Они стали распространять в сети поддельные версии программы, которые способны совершать различные вредоносные действия: от оформления различных платных подписок до принудительного показа рекламы и открытия множества окон. Специалисты предложили пользователям позаботиться о своей безопасности и скачивать FaceApp только в онлайн-магазинах Google Play и App Store.

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Ранее СМИ сообщили, что приложение FaceApp всего за 10 дней (с 9 по 19 июля 2019 года) смогло заработать более $1 млн. Стоит отметить, что программа появилась в сети ещё около двух лет назад, однако особую популярность она получила именно в июле 2019 года.

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