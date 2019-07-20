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Приложение FaceApp не может достаточно точно спрогнозировать то, как будет выглядеть человек в старости, так как на процессы старения влияют многие факторы, например, образ жизни, наличие вредных привычек, генетика, эмоциональное состояние. Об этом 19 июля сообщил врач-гериатр Валерий Новоселов в беседе телеканалу «Звезда».

Специалист отметил, что в приложении заложено мало научных данных, влияющих на старение организма. Кроме того, не ясно из каких исходных показателей приложение формирует образ состаренного человека.

«Я очень четко определяю возраст людей плюс-минус два года даже боковым зрением. Гораздо четче, чем программа эта делает. Судя по всему, она не имеет все-таки нормального алгоритма, гериатрических данных там очень мало. Туда не закладывается, кроме фотографий, ничего. Люди живут по-разному, поэтому они к старости будут [выглядеть] по-разному», — отметил врач-гериатр.

Напомним, мобильное приложение FaceApp является разработкой российской лаборатория Wireless Lab., которая дает возможность пользователям состарить или омолодить себя на фотографии, изменить пол, прическу, макияж. В данной разработке в сенате Соединенных Штатах Америки усмотрели угрозу собственной национальной безопасности.

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