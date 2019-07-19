Маунтин-Вью, США, , 14:53 — REGNUM

Потоковый сервис YouTube Music добавил в приложение для Android и iOS функцию, благодаря которой пользователи смогут быстро переключаться между аудиодорожкой песни и видеоклипом. Компания выложила видео с демонстрацией этой возможности 18 июля на свою Twitter-страницу.

https://twitter.com/youtubemusic/status/1151916344016871424

«Используйте одно музыкальное приложение вместо двух», — такой комментарий администрация сервиса разместила в публикации. Подобное переключение будет работать почти для каждой песни, в которой есть видео. Отмечается, что Google сопоставила более 5 миллионов официальных музыкальных клипов с аудиотреками, которые есть в её базе.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что в мае 2019 года количество подписчиков музыкальных сервисов Google Play Music и YouTube Music составило более 15 млн человек. Стоит отметить, что лидерами на рынке являются сервисы Spotify (100 млн пользователей) и Apple Music (50 млн).

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