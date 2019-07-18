Вашингтон, 18 июля 2019, 11:40 — REGNUM
Американские сенаторы могли бы использовать как повод для атаки не только Face App, но и какое угодно другое созданное в России приложение, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 18 июля, эксперт IT-рынка Андрей Рябых, комментируя высказывания Чака Шумера.
Как сообщалось ранее, лидер демократов в Сенате США обратился к ФБР с заявлением, что российское приложение Face App может стать угрозой национальной безопасности США, поскольку для того, чтобы использовать приложение, пользователи должны предоставить полный доступ к своим личным фотографиям и другим данным. Шумер предполагает, что личные данные миллионов граждан США могут оказаться «у организаций, имеющих связь с российским правительством«.