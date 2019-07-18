Вашингтон, , 11:40 — REGNUM

Американские сенаторы могли бы использовать как повод для атаки не только Face App, но и какое угодно другое созданное в России приложение, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 18 июля, эксперт IT-рынка Андрей Рябых, комментируя высказывания Чака Шумера.

Как сообщалось ранее, лидер демократов в Сенате США обратился к ФБР с заявлением, что российское приложение Face App может стать угрозой национальной безопасности США, поскольку для того, чтобы использовать приложение, пользователи должны предоставить полный доступ к своим личным фотографиям и другим данным. Шумер предполагает, что личные данные миллионов граждан США могут оказаться «у организаций, имеющих связь с российским правительством«.

» Разработчики этого приложения — большие молодцы. Оно было создано еще несколько лет назад, но им удалось его должным образом « докрутить » . Думаю, они скоро сообщат о своей прибыли.

Критика же со стороны сенаторов — политическая. Жители США сами размещают свои фотографии в социальных сетях, и нет никакой проблемы в том, чтобы их « выкачать » . А приложением воспользуются едва ли 10%.