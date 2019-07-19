Сан-Франциско, США, , 12:25 — REGNUM

Администрация популярного корпоративного мессенджера Slack сбросила пароли примерно у 1% аккаунтов. Об этом она сообщила 18 июля в своем официальном блоге.

Пароль был сброшен у тех учетных записей, которые отвечают следующим условиям: они были созданы до марта 2015 года, их владельцы после этого ни разу не меняли пароль и вход в учетную запись не может быть осуществлен при помощи технологии единого входа SSO (Single Sign-On).

Руководство компании сообщило, что оно вынуждено было пойти на подобные меры из-за инцидента, связанного с безопасностью, который произошел ещё в 2015 году.

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Напомним, в марте 2015 года Slack сообщил своим пользователям, что неизвестные хакеры получили доступ к базе данных мессенджера. После этого разработчики внесли необходимые изменения в систему и добавили механизм двухфакторной идентификации.

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