Москва, , 11:03 — REGNUM

Компания «Яндекс» запатентовала способ определения уровня дохода своих пользователей. О новых алгоритмах сообщает издание «Известия» 18 июля.

Пользователи Яндекса

Для определения уровня дохода человека специалисты «Яндекса» предлагают разузнать его профессию. В документах к патенту приводятся примеры схем для опознания водителя такси, строителя, художника, курьера, официанта.

Это может быть сделано при помощи анализа приложений, к которым пользователь регулярно обращается (например, «Яндекс.Такси», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Деньги» и другие). Влиять на определение уровня дохода будет также местоположение пользователя, выявленное при помощи сигнала GPS. Помочь смогут также звуки, окружающие человека и подслушанные при помощи микрофона его смартфона. Полученные данные можно будет использовать для настройки таргетированной (подобранной по интересам и возможностям клиента) рекламы или создания новых полезных для пользователя приложений.

При этом проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов прокомментировал новую разработку, отметив, что она не сможет с абсолютной точностью определить уровень дохода пользователя. Ведь человек может работать в больнице и главврачом, и медсестрой — сфера деятельности будет одна, но заработные платы будут существенно отличаться.

Ранее «Яндекс» совместно с автопромышленной компанией Hyundai начал тестирование беспилотных такси, которые они вместе разрабатывали в течение весны 2019 года.

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