Москва, , 08:08 — REGNUM

Специалисты Роскосмоса получили первый пакет данных с гидрометеорологического спутника дистанционного зондирования Земли «Метеор-М» № 2−2. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Космический аппарат гидрометеорологического обеспечения «Метеор-М» № 2−2 был запущен 5 июля с космодрома «Восточный». 12 июля на спутнике было запущено многозонального сканирующего устройства малого разрешения (МСУ-МР). Перевод в режим съёмки был осуществлён успешно, с МСУ-МР были получены первые снимки высокого разрешения.

Напомним, спутник «Метеор-М» № 2−2 будет использоваться в интересах Роскосмоса, Росгидромета и Министерства обороны России для контроля озонового слоя и радиационной обстановки, а также при составлении прогнозов погоды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 июля ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела на околоземную орбиту спутник «Метеор-М» № 2−2 и ещё 32 малых космических аппарата, вошедших в состав полезной нагрузки.

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