Москва, , 10:36 — REGNUM

Аппарат дистанционного зондирования Земли «Метеор-М» № 2−2 успешно выведен на расчётную орбиту. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса.

«Он сможет обеспечивать изображения облачности, поверхности Земли, ледового и снежного покровов в различных диапазонах», — говорится в сообщении в Twitter.

«Метеор-М» № 2−2 является аппаратом гидрометеорологического обеспечения и входит в состав космического комплекса «Метеор-3М». Спутник массой 2900 кг несет полезную нагрузку массой 1250 кг. Он рассчитан на активную работу в течение пяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля аппарат «Метеор-М» № 2−2 и еще 32 спутника были доставлены в околоземное пространство ракетой-носителем «Союз-2.1б». Запуск состоялся на космодроме «Восточный» в 08:41 по московскому времени.

Читайте также: В Приамурье начали поиск отработанных ступеней «Союза-2.1б»

А также: В Роскосмосе рассказали о ракете, которая стартует 5 июля с «Восточного»