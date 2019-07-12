Москва, , 08:51 — REGNUM

Российская компания «Яндекс» совместно с южнокорейской компанией Hyundai Mobis представили первый результат совместной работы — прототип беспилотного автомобиля на базе Hyundai Sonata 2020 года. Об этом говорится в сообщении российской компании.

Сообщается, что «Яндекс» получил от южнокорейской компании в конце мая этого года Sonata последнего модельного года и начал работу по установке в авто системы автономного управления. Стоит отметить, что автомобиль Hyundai Sonata 2020 года сделан на новой платформе, что и позволило российской компании установить в него новое оборудование.

В сообщении «Яндекс» сказано, что в дальнейшем аналогичные беспилотные системы можно будет установить в любой автомобиль. Такие автономные машины могут быть востребованы в такси и сервисах каршеринга.

Читайте также: Автопроизводители Японии объединились для создания беспилотных авто