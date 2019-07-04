Токио, , 08:53 — REGNUM

Японская компания Monet (совместное предприятие Toyota Motor и SoftBank) совместно с пятью крупнейшими автопроизводителями Японии (Mazda, Subaru, Suzuki, Isuzu и Daihatsu) объединяются для того, чтобы совместно разрабатывать беспилотные системы. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Причём совместно компании будут работать над созданием собственных беспилотных систем.

По информации агентства Reuters, Toyota собирается уже к следующему году создать базовую версию своего беспилотника для рынка Юго-Восточной Азии. К 2021 году первые беспилотные легковые авто и автобусы должны появится на японских дорогах. Возможно, что созданы автономные автомобили будут на базе мини-автобуса e-Palette. Toyota презентовала его в 2018 году на выставке CES.

Совместная работа крупнейших автопроизводителей Японии предполагает работу над разработкой как программного, так и аппаратного обеспечения для беспилотников.

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