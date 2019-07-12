Москва, , 08:19 — REGNUM

Официальный представитель немецкого изготовителя Mercedes-Benz на российском рынке АО «Мерседес-Бенц РУС» объявил об отзыве 52 автомобилей из-за выявленного дефекта. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили марки Mercedes-Benz С-/Е — Класса и GLK (тип 205, 213, 238), выпущенные в период с 2016 года по 2018 год.

Причиной отзыва авто немецкого автопроизводителя является неисправность в стопорной гайке рулевого механизма.

«Стопорная гайка может разломиться и заблокировать рулевой механизм под воздействием очень высоких боковых сил на рулевой механизм», — говорится в сообщении.

На отзываемых транспортных средствах будет осуществлена проверка электроусилителя рулевого управления и при необходимости его замена. Все работы будут проведены бесплатно для владельцев.

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