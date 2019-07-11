Мольсем, Франция, , 14:46 — REGNUM

Французская автокомпания Bugatti в честь своего 110-летия выпустила 200-й уникальный гиперкар Chiron. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Юбилейное авто сошло с конвейера французского завода в Мольсеме.

«Эта модель знаменует собой празднование истории нашей компании и напоминает о нашем французском наследии. Различные оттенки синего, используемые в этом спорткаре Chiron, придают ему вневременную элегантность…», — отметил президент Bugatti Штефан Винкельманн.

Кроме того, автокомпания выпустила ограниченную юбилейную серию Chiron Sport «110 ans bugatti», которую отличает уникальный внешний вид. На заднюю поверхность боковых зеркал авто из этой серии нанесен французский триколор, а для большей пропускаемости дневного света панель крыши сделали панорамной. Кузов Chiron Sport окрашен краской цвета «Steel Blue».

Тем не менее силовой агрегат авто останется прежним — турбированный W16 мощностью 1500 л. с. и 1600 Нм крутящего момента. С 0 до 100 км/ч Chiron разгоняется за 2,4 секунды.

Сообщается, что всего в серии будет 20 эксклюзивных авто.

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