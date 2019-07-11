Москва, , 12:03 — REGNUM

23 июля в Парке Горького в Москве состоится представление реалистичную копию самого быстрого автомобиля в мире — Bugatti Chiron, полностью выполненного из деталей LEGO. Специалисты всемирно известной компании затратили на создание автомобиля более миллиона деталей и 13 часов. Общий вес конструкции составляет 1500 кг и, по утверждению организаторов смотра, в работе не было использовано ни грамма клея. Более того, в прошлом году прошло тестирование модели LEGO® Technic Bugatti Chiron на крупнейшем гоночном треке в Вольфсбурге в Германии. Пилотом модели стал Энди Уоллес, бывший профессиональный гонщик и официальный тест-пилот Bugatti.

Как поклонники роскошных гоночных авто, так и фанаты конструктора, могут 23 июля узнать все секреты сборки непосредственно у «механиков».

Также в этот день в парке пройдет выставка ретро автомобилей, созданных компанией LEGO с начала своего существования. Выставочные объекты из Музея компании в Дании будут в первый раз представлена на территории России.

Детям будет предоставлена возможность в специальной зоне смастерить из Lego свой автомобиль.

Зона LEGO будет работать до 4 августа в Парке Горького.