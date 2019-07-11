Москва, , 08:51 — REGNUM

Китайская компания Geely пополнит свою модельную линейку на рынке России кроссоверами SX11 и FY11 и хэтчбеком GS. Об этом сообщили в пресс-службе автокомпании.

Сообщается, что хэтчбек Geely GS появится на российском рынке осенью 2019 года. Он был сертифицирован недавно — в середине июня этого года.

Под его капотом размещён 1,8-литровый 133-сильным бензиновый мотор. Такой движок уже имеет седан Emgrand 7. С двигателем агрегатируется 6-скоростная механическая коробка передач или преселективный «робот».

Точная дата старта продаж модели в России и его цена пока не объявлены. Первоначально поставлять хэтчбеки GS в Россию будут с китайского завода Geely, а потом, вероятно, их сборку локализуют на белорусском заводе «Белджи».

Что касается компактного кроссовера Geely SX11 и купеобразного кроссовера Geely FY11, то они появятся в нашей стране позже. Точную дату их дебюта в компании пока не раскрывают.

Читайте также: Прибыль китайского автопроизводителя Geely за I полугодие рухнула на 40%