Пекин, , 10:24 — REGNUM

Чистая прибыль китайского автопроизводителя Geely за первый квартал 2019 года, как ожидается, рухнет на 40%, сообщает 8 июля агентство Синьхуа.

Компания со штаб-квартирой в провинции Чжэцзян заработала 6,67 млрд юаней (около $97 млн) чистой прибыли за первый квартал 2018 года. Падение прибыли в текущем году будет «большим, чем ожидалось» в связи с общим падением объемов продаж в Китае и сокращением совокупных запасов у дилеров компании.

Общие продажи за первый квартал 2019 года составили 651 680 единиц, что на 15% ниже, чем за тот же период 2018 года и лишь 43% от запланированного на текущий год.

Только в июне 2019 года было продано примерно 90 875 единиц, что на 29% ниже, чем в июне предыдущего года, но на 1% выше, чем в мае текущего года. При этом, общее количество проданных в июне автомобилей на новых источниках энергии составило 15 985 единиц.

Читайте ранее в этом сюжете: Компания GAC представила внедорожник GS8 с форсированным мотором