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Эксперты Роскачества рассказали российским пользователям о том, как не столкнуться с проблемой взрыва аккумулятора смартфона. Соответствующая статья 11 июля была опубликована на сайте организации.

Специалисты сообщили, что бракованный аккумулятор может попасться любому пользователю, но это не единственная причина, по которой он может взорваться. Например, иными причинами подобных инцидентов могут стать перегрев смартфона, механические повреждения батареи, а также использование смартфонов со вздувшимися аккумуляторами.

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Напомним, в июне 2019 года эксперты Роскачества порекомендовали автомобилистам различные способы защиты от взлома машин. В частности, они предложили им использовать аэрографию и наклейки, а также прятать в труднодоступном месте автомобиля GPS/GSM-маяки.

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