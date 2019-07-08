Москва, , 08:25 — REGNUM

Более половины родителей (52%) российских школьников не одобряют идею председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко — запретить мобильные телефоны в школе. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским центром рекрутингового агентства Superjob.ru.

Дети с смартфоном

Поддерживают запрет смартфонов 34% родителей. По их мнению, «надо дать возможность оставлять их на вахте или у охранника, чтобы в дороге в школу и обратно ребенок был на связи».

Среди учителей Матвиенко поддерживают шесть из 10 учителей: «Мобильные телефоны мешают учебному процессу как ученикам, так и учителям. Дети постоянно отвлекаются от учёбы, от уроков».

Против запретительных мер выступает 31% преподавателей: «Без телефона ребёнок не будет чувствовать себя в безопасности. Как в случае ЧП ребёнок сможет связаться с родителями».

Опрос проведен 4—5 июля 2019 года в 344 населенных пунктах во всех федеральных округах России. Опрошены 500 родителей школьников и 300 учителей.

Подробности: Матвиенко предложили запретить смартфоны в школах

Как сообщало ИА REGNUM, спикер Совфеда Валентина Матвиенко просит Роспотребнадзор к 1 сентября 2019 года решить вопрос с мобильными телефонами учеников в школах.

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