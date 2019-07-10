Москва, , 10:00 — REGNUM

Новая концепция российского неатомного авианосца предусматривает возможность базирования на нем около 40 летательных аппаратов, об этом в интервью РИА новости рассказал руководитель Крыловского государственного научного центра Павел Филиппов.

«Всего на борту авианосца могут базироваться порядка 40 самолетов и вертолетов и даже больше», — сказал он.

По его словам, на новом авианосце смогут также базироваться новейшие морские беспилотники типа «Охотник».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в России была принята государственная программа вооружений на период 2018—2027 годов, согласно которой начало финансирования практических работ по постройке нового российского авианосца запланировано во второй половине этого срока.

Читайте также: Россия начнет разработку первого атомного авианосца