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Россия начнет разработку первого атомного авианосца

Техника

Авианосец будет иметь атомную энергоустановку и водоизмещение около 70 тыс. тонн

Москва, 7 мая 2019, 10:52 — REGNUM  Создание первого российского атомного авианосца начнется в 2023 году, сообщает 7 мая ТАСС со ссылкой на источник в судостроительной отрасли.

«НИОКР (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) по новому авианосцу включены в действующую госпрограмму вооружения до 2027 года и начнутся с 2023 года», — сообщил собеседник издания.

По его словам, авианосец будет иметь атомную энергоустановку и водоизмещение около 70 тыс. тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Военно-морскому флоту РФ будет передана атомная подводная лодка специального назначения «Белгород». Подводную лодку российский флот сможет использовать не только для выполнения боевых задач на больших глубинах, но и для научной работы.

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