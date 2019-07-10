Гейдон, Великобритания, , 09:32 — REGNUM

Английский производитель престижных спортивных автомобилей Zagato и ателье Aston Martin выпустят по случаю своих юбилеев современный DBS GT Zagato и ретро-модель DB4 GT Zagato Continuation. Об этом сообщается на портале Motor1.

DBS GT Zagato и ретро-модель DB4 GT Zagato Continuation Ru.motor1.com

Английской автокомпании Zagato исполняется 100 лет, а ателье — 60 лет. В честь этих круглых дат свет увидят 19 модификаций DBZ Centenary Collection из двух спортивных автомобилей.

Если премьера классического купе была относительно давно, то новую модель представили только сейчас. Авто получит модернизированный кузов с переработанной оптикой. Особый шик машине придадут золотистые колёсные диски.

Автопроизводители снабдят новинку особой радиаторной решёткой, которая после выключения зажигания «закрывается». Крыша автомобиля будет выполнена полностью из карбона, а заднего стекла не будет — вместо него появится видеокамера для трансляции изображения заднего вида на экран в салоне.

Автомобиль с места сможет разогнаться до 100 км/ч за 3,4 секунды благодаря мотору V12 мощностью 715 л. с. и объёмом 5,2 л. Максимальная скорость авто — 340 км/ч.

Читайте также: Aston Martin дал своему новому гиперкару название из скандинавского мифа