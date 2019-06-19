Среда, 19 Июня 2019 года
09:30:06 МСК

Aston Martin дал своему новому гиперкару название из скандинавского мифа

Техника

Общая отдача силовой установки машины превысит 1000 л. с

Гейдон, Великобритания, 19 июня 2019, 09:27 — REGNUM  Британская компания Aston Martin назвала новый гиперкар в честь скандинавского рая для викингов — Valhalla. Об этом сообщает издание Autonews.

Английский автопроизводитель снабдил Aston Martin Valhalla гибридной силовой установкой, работающей на базе нового бензинового мотора V6 с двумя турбинами. Он будет работать вместе со вспомогательными электродвигателями. Общая отдача силовой установки превысит 1000 л. с.

Сообщается, что в новом автомобиле будет использоваться инновационная адаптивная подвеска. Кузов гиперкара изготовят из композитных материалов. Кроме того, некоторые элементы новинки будут напечатаны на 3D-принтере.

Напомним, Valhalla (Вальхалла) в мифах древних скандинавов жилище, которое находится на небе, в Асгарде. Туда попадали храбрые воины, которые пали в бою. В Вальхалле воины пируют, пьют медовое козье молоко и едят мясо вепря. Вместо огня помещение Вальхаллы освещалось блеском мечей.

Читайте также: Компания Aston Martin выпустила тестовый экземпляр кроссовера DBX

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Автопром
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить