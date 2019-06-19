Aston Martin дал своему новому гиперкару название из скандинавского мифа

Гейдон, Великобритания, , 09:27 — REGNUM Британская компания Aston Martin назвала новый гиперкар в честь скандинавского рая для викингов — Valhalla. Об этом сообщает издание Autonews.

Английский автопроизводитель снабдил Aston Martin Valhalla гибридной силовой установкой, работающей на базе нового бензинового мотора V6 с двумя турбинами. Он будет работать вместе со вспомогательными электродвигателями. Общая отдача силовой установки превысит 1000 л. с.

Сообщается, что в новом автомобиле будет использоваться инновационная адаптивная подвеска. Кузов гиперкара изготовят из композитных материалов. Кроме того, некоторые элементы новинки будут напечатаны на 3D-принтере.

Напомним, Valhalla (Вальхалла) в мифах древних скандинавов жилище, которое находится на небе, в Асгарде. Туда попадали храбрые воины, которые пали в бою. В Вальхалле воины пируют, пьют медовое козье молоко и едят мясо вепря. Вместо огня помещение Вальхаллы освещалось блеском мечей.

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