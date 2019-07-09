Москва, , 09:49 — REGNUM

Совместную разработку новой дизель-электрической подводной лодки на базе проекта «Амур-1650» предлагает Индии российская сторона. Об этом сообщил журналистам заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов.

Речь не идет об обычном лицензионном производстве субмарин. Россия предлагает индийским специалистам сообща проектировать и строить первый головной образец на базе подлодки «Амур-1650», который будет оснащен воздухонезависимой энергетической установкой, уточнил он.

За счет совместной работы индийская сторона овладеет технологическими возможностями, которые нужны для производства подлодок такого типа. Российское предложение гораздо более выгодно, чем инициативы зарубежных партнеров, так как предполагает передачу технологий, добавил Дрожжов.

Вооружить новую субмарину предложено ударным ракетным комплексом «БРАМОС», который производится Россией и Индией.

Как сообщало ИА REGNUM, Дрожжов рассказал о возможных поставках Индии зенитно-ракетных комплексов С-400 в 2020-м году. Для этого Россия должна получить аванс от индийской стороны до конца 2019 года.

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