Вашингтон, , 12:27 — REGNUM

Компания Microsoft предупредила пользователей ОС Windows 10 о том, что после обновления KB4501375 внесло неполадки в работу одной из ключевых служб. Об этом 7 июля сообщил портал Digital Trends.

Проблемы стали возникать с работой диспетчера подключений удаленного доступа RASMAN (Remote Access Connection Manager). В случае, если VPN-сервисы подключаются через эту службу, система может выдавать ошибку.

При этом отмечается: неполадки могут возникнут лишь у тех пользователей, у которых установлена версия Windows 10 1903, по имеющейся информации, с этим могут столкнуться 50 млн человек.

Читайте также: Органы власти России переедут в облако

Ранее бывший глава Microsoft Билл Гейтс заявил, что успех Apple во многом обязан «заклинаниям» покойного бывшего руководителя компании Стива Джобса. Он отметил, что Джобс обладал уникальной способностью очаровывать людей.

Читайте ранее в этом сюжете: Билл Гейтс объяснил успех Apple «заклинаниями» Стива Джобса