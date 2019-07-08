Москва, , 12:17 — REGNUM

В 2019 году правительство приступит к переводу информационных систем органов власти в единую облачную платформу. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июля заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков на парламентских слушаниях на тему «Вопросы развития цифровой экономики» в Госдуме.

«Уже в этом году начнём переводить информационные системы и ресурсы органов власти в единую облачную платформу», — заявил Носков.

«Это позволит снизить затраты на развитие инфраструктуры и обеспечить отказоустойчивость информационных ресурсов», — подчеркнул он.

По его словам, при построении государственной облачной платформы также будет максимально использоваться сервисная модель и конкурентные принципы, что даст дополнительный стимул для развития рынка цифровых услуг в России.

«Только так, через такого рода государственную поддержку мы сможем развить полноценных рыночных игроков, конкурентных в глобальном, общемировом масштабе. Именно это наша цель», — отметил Носков.