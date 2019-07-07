Пекин, , 15:30 — REGNUM

Южнокорейская компания LG Electronics будет закупать дисплеи на органических светодиодах (OLED) для производства смартфонов у китайской компании BOE Technology, а не производить на дочернем предприятии LG Display. Об этом сообщает Gizmochina.

LG Display является одним из ведущих мировых производителей OLED-дисплеев. Однако по данным китайского издания, южнокорейская компания решила закупать такие дисплеи для производства смартфонов у китайского производителя.

Это решение стало частью стратегии сокращения расходов подразделения LG по производству смартфонов. Отмечается, что LG Display сконцентрируется на производстве крупных OLED-панелей, а также гибких экранов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года компания BOE инвестировала $6,86 млн в строительство своей третьей линии по производству AMOLED-дисплеев мощность 48 тыс. экранов в месяц.

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