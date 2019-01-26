Китайская компания BOE расширяет производство OLED-дисплеев

Пекин, , 09:04 — REGNUM Китайская компания BOE Technology Group запланировала инвестиции для строительства третей линии для производства AMOLED-дисплеев. Об этом сообщает газета Digi Times.

Дисплеи на основе органических светодиодов (OLED) изготавливаются с управляющей активной (AMOLED) и пассивной (PMOLED) матрицей. Традиционными лидерами на рынке OLED-дисплеев являются южнокорейский компании Samsung Group и LG Electronics.

Тайваньское издание сообщает, что китайская компания BOE обошла LG по количеству произведённых AMOLED-дисплеев по итогам третьего квартала 2018 года.

Первая AMOLED линия BOE была запущена в октябре 2017 года в городе Чунцин. На ней производятся экраны для смартфонов китайской Huawei, к третьему кварталу 2018 года BOE стала крупнейшим поставщиком дисплеев этой компании.

В конце 2019 года в городском округе Мяньян должна быть введена в эксплуатацию вторая производственная линия BOE. Также в компании сообщили о планах по строительству третей производственной линии AMOLED-дисплеев мощностью 48 тысяч экранов в месяц, для чего запланированы инвестиции общим объёмом $6,86 млн.

Если производство будет развернуто согласно планам компании, то к концу 2019 года объёмы выпуска AMOLED-дисплеев BOE сравняются с объёмами лидера рынка Samsung.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи признало технологию производства OLED-дисплеев «базовой национальной технологией». Это решение означает, что экспорт этой технологии или приобретение долей южнокорейских компаний, владеющих ей, иностранными организациями потребует получения разрешения от правительства.