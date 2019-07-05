Циолковский, Амурская область, , 04:55 — REGNUM

В Российском космическом ведомстве рассказали о составе полезной нагрузки ракеты-носителя «Союз-2.1б», старт которой запланирован сегодня, 5 июля в 08:41 московского времени, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Помимо основного спутника «Метеор-М» № 2−2, на орбиту Земли будут доставлены ещё 32 малых космических аппарата, разработанных и построенных десятком стран. Сам спутник «Метеор-М» № 2−2 представляет собой космический аппарат массой 2 900 кг, имеющий полезную нагрузку массой 1 250 кг и рассчитанный на активную работу сроком 5 лет.

Спутник предназначен для получения глобальных и локальных изображений облачности, поверхности Земли, ледового и снежного покровов в видимом, ИК и микроволновом диапазонах; получения данных для определения температуры морской поверхности и радиационной температуры подстилающей поверхности; получения радиолокационных изображений земной поверхности; сбора данных о распределении озона в атмосфере и его общего содержания; накоплению информации о гелиогеофизической обстановке в околоземном космическом пространстве; измерения спектральной плотности энергетических яркостей уходящего излучения для определения вертикального профиля температуры и влажности в атмосфере, а также для оценки составляющих радиационного баланса системы «Земля — атмосфера"­. Средняя высота орбиты спутника «Метеор-М» № 2−2 составит порядка 832 км от поверхности Земли.

Также сообщается, что по контрактам между немецкой компанией Exolaunch GmbH и Главкосмосом будет запущено 28 спутников в интересах Германии, Франции, США, Израиля, Великобритании, Швеции, Финляндии, Тайланда, Эквадора, Чехии и Эстонии. По контракту между «Главкосмос Пусковые Услуги» и британской компанией SSTL будет запущен космический аппарат (КА) для демонстрации технологии. Кластер малых космических аппаратов компании Exolaunch GmbH, ведущего провайдера комплексных услуг по технической интеграции и запуску и производителя систем отделения для малых КА, состоит из 25-ти аппаратов популярного формата CubeSat размером от 0,25U до 16U, 2-х коммерческих микроспутников и технологической полезной нагрузки для отработки новой системы отделения.

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CubeSat — это стандартизированный формат мини‑ и нано-спутников, представляющий собой некий объём, который может занимать спутник. Единица измерения 1U соответствует спутнику размером 10×10×10 см при весе не более 1,33 кг. В настоящее время при создании малых спутников, разработчики придерживаются данного формата, увеличивая или уменьшая эти пропорции. Оценочная стоимость вывода на орбиту спутника в формате 1U составляет порядка 30−40 тысяч долларов США.

Кроме того, в рамках программы Госкорпорации «Роскосмос» по развитию и запуску малых космических аппаратов разработки российских университетов совместно со спутником «Метеор-М» № 2−2 будут запущены три российских научно-образовательных спутника формата CubeSat — «Сократ», «ВДНХ-80» и «АмурСат».

"В назначенное время будет подана команда на старт. Запускаются двигатели первой ступени и начинается подъём ракеты. Топливо первой ступени будет отработано в течение 117 секунд, после чего ускорители первой ступени отделятся от ракеты. На 225 секунде после старта отделится головной обтекатель. На 287 секунде произойдёт отделение ускорителей второй ступени. Ещё через секунду произойдёт сброс хвостового отсека. Двигатели третьей ступени выключатся на 560 секунде полёта. Еще через три секунды произойдёт разделение разгонного блока с космическим аппаратом. К этому времени 33 спутника уже будут на околоземной орбите», — рассказали в «Роскосмосе».

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Как сообщало ИА REGNUM, специалисты «Роскосмоса» вывезли ракету-носитель «Союз-2.1б» со спутником «Метеор-М» на стартовый комплекс космодрома «Восточный». После установки ракеты в стартовую систему, на стартовый стол выполнен наезд мобильной башни обслуживания — в ближайшее время на объекте предстоит провести автономные проверки систем всех систем, а также генеральные испытания.