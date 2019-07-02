Циолковский, Амурская область, , 07:54 — REGNUM

Специалисты предприятий Роскосмоса вывезли ракету-носитель «Союз-2.1б» со спутником «Метеор-М» на стартовый комплекс космодрома «Восточный». Об этом 2 июля сообщает пресс-служба госкорпорации.

После установки в ракеты в стартовую систему на стартовый стол выполнен наезд мобильной башни обслуживания — в ближайшее время на объекте предстоит провести автономные проверки систем всех систем, а также генеральные испытания.

Пуск ракеты-носителя с космическими аппаратами запланирован на 08:41 мск 5 июля 2019 года. Напомним, «Союз-2.1б» отправит в космос метеорологический спутник «Метеор-М» № 2−2 и ряд других космических аппаратов, в том числе в интересах других стран.

Группировка «Метеор-М», создаваемая на орбите Земли, предназначена для оперативного получения глобальной гидрометеорологической информации в целях прогноза погоды, контроля озонового слоя и радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве.

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