Шанхай, Китай, , 12:57 — REGNUM

Китайский производитель Oppo заявил, что его новая технология MeshTalk позволит смартфонам обходиться без сети сотовой связи. Об этом 26 июня сообщил портал GSMArena.

Компания утверждает, что с её помощью мобильные телефоны смогут обмениваться данными на расстоянии до 3 км. Другими словами, компания намерена использовать мобильные телефоны в качестве ячеек сотовой связи.

Несмотря на то, что пропускная способность MeshTalk не будет очень большой, она позволит пользователям смартфонов общаться при помощи голоса, а не только через текстовые сообщения. Отмечается, что это будет система с низким энергопотреблением. Компания пока что не сообщила, когда она планирует вывести на рынок смартфоны с поддержкой этой технологии.

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Напомним, на выставке MWC, которая сейчас проходит в Шанхае, Oppo представила смартфон с подэкранной камерой. Эксперты и посетители выставки отметили: при желании можно разглядеть ту область экрана, под которой спрятана камера,