Санта-Клара, США, , 10:07 — REGNUM

Intel признала, что процессор Zen2 от AMD будет «жестким конкурентом» её нового процессора девятого поколения. Об этом 26 июня сообщил портал DSOGaming.

Intel (cc) JiahuiH

Intel выпустила статью на внутреннем портале Circuit News, который читают сотрудники организации. В ней руководство компании признало успехи своего конкурента и отметило, что будущие продукты AMD линейки Zen-core усилят конкуренцию на рынке ПК и в особенности в направлении производства серверов. Притом, что цены на продукцию AMD традиционно будут ниже, чем у Intel.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Intel показала на видео дизайн своей первой дискретной видеокарты. Стоит отметить, что этим проектом компании руководит инженер Раджа Кодури, который ранее работал в AMD.