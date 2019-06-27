Сан-Франциско, США, , 09:35 — REGNUM

Эксперты из компании Mozilla и студии mschf придумали способ, который позволяет обмануть инструмент отслеживания таргетированной рекламы. Об этом 26 июня сообщил портал Vice.

Они запустили сервис под названием Track THIS для браузера Firefox. Принцип его работы заключается в том, что служба открывает в браузере около 100 вкладок, которые позволяют пользователю «запутать следы».

При этом он, конечно, продолжит видеть рекламу, однако алгоритмы не смогут определить его принадлежность к той или иной аудитории. Создатели программы предлагают на выбор четыре разных «маски», под которыми пользователь сможет выйти в сеть.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Mozilla до конца 2019 года планирует добавить в Firefox платные премиум-функции. Подписчики сервиса получат доступ к облачному хранилищу и VPN. При этом стандартный для Firefox набор функций останется бесплатным.