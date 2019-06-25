Вторник, 25 Июня 2019 года
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В США сделали печь, способную подключаться к Google Home и Alexa

Техника

Свое новое устройство представила компания KitchenAid

Вашингтон, 25 июня 2019, 10:02 — REGNUM  Компания KitchenAid представила свою новую «интеллектуальную» печь, которая может подключаться к службам Google Home и Alexa. Об этом 25 июня сообщил портал Engadget.

https://twitter.com/engadget/status/1143293352290504704

Печь оснащена 4,5-дюймовым дисплеем, ей можно управлять при помощи приложения для смартфона. Она также совместима с беспроводным термостатом Google Nest.

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Напомним, KitchenAid является дочерней компанией Whirlpool, которая уже давно выпускает различные устройства для «умной» кухни. Ранее Whirlpool выпустила настенную духовку Connected Hub с поддержкой технологии дополненной реальности.

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