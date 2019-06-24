Видео: Intel показала дизайн своей первой видеокарты

Пекин, , 12:29 — REGNUM Компания Intel выложила в сеть видео с демонстрацией своей первой дискретной видеокарты. Ролик был выложен на Weibo-странице китайского отделения компании.

Кожух устройства выполнен в футуристичном дизайне, пользователи заметили у карты два восьмиконтактных разъёма питания и четыре видеовыхода: один HDMI и три DisplayPort.

К сожалению, в очередной раз продемонстрировав внешний вид будущего устройства, компания ничего не сообщила о его характеристиках. Ожидается, что Intel представит видеокарту в 2020 году.

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Напомним, первые изображения своей будущей видеокарты Intel показала на выставке GDC 2019, которая прошла в марте 2019 года в Сан-Франциско (штат Калифорния, США).

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